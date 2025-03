Morgen in einer Woche startet Österreich in Wien ins Länderspieljahr, auf Marko Arnautovic & Co. wartet eine große Herausforderung. Gegen Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino geht Rot-Weiß-Rot als klarer Favorit in die WM-Qualifikation, Zeit für Experimente hat Rangnick allerdings keine. Alle zehn Partien sind Bewerbsspiele, das ist selbst für unsere größten Routiniers ungewohnt. Es geht um alles.