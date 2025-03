Bald keine Allgemeinchirurgie mehr am LKH Weiz

Anzahl der Betten in Weiz bleibt gleich

Vor Ort in Weiz wird der geschäftsführende Oberarzt Andreas Jiresch die neue Abteilung leiten. Allgemeinchirurgen bekommen das Angebot, Kages-intern zu wechseln. Betont wird, dass die Anzahl der Betten im LKH Weiz gleich bleibt: 30 in der Chirurgie, 40 für die Innere Medizin.