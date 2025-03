„Zerstörung“: Bürger rufen Staatsanwaltschaften an

In den kommenden Tagen ist es wohl so weit: Das denkmalgeschützte Weiße Rössl in Gries am Brenner in Tirol wird abgerissen. Bürger versuchten vergeblich, das zu verhindern. Behörden und Besitzer werden scharf kritisiert. Die Bürgerinitiative glaubt, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.