Rapids Fans in Bosnien attackiert und schikaniert

Dass im Europacup die Auswärtsfans nach dem Spiel im Stadion verharren müssen, ist normal. Was sich aber in Banja Luka abspielte, war krank, ein Wahnsinn. Denn bosnische Hooligans versuchten den Gästesektor außerhalb der Bruchbude, pardon des Stadions, zu stürmen. Das gelang nicht, so flogen Steine, Flaschen und Leuchtraketen auf die rund 700 Rapid-Fans im Sektor. Der so zum Käfig wurde, von der Polizei versperrt. So kam niemand heraus, die Polizei griff aber lange nicht ein. Ein Glück, dass die Gewalt-Eskalation relativ glimpflich ausging, keine Panik ausbrach.