Borac Banja Luka gegen SK Rapid, LIVE ab 21 Uhr

Das Schützenfest kam angesichts des ersten Europacup-Auftritts in diesem Jahr genau zur rechten Zeit. „Danach wurde in der Kabine mehr gelacht als zuvor“, sagte Klauß. „Wir haben dadurch Selbstvertrauen getankt und können ein positives Gefühl mitnehmen.“ Ziel sei es, ein Ergebnis zu holen, das für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Wien alle Chancen offen lasse. „Das Duell wird nach dem Match in Banja Luka in keine der beiden Richtungen entschieden sein“, prophezeite Klauß.