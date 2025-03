Wird Nordische Kombination bald gestrichen?

Bei den Olympischen Spielen 2026 in Italien ist der Traditionssport auf Schanze und Loipe die einzige Sportart, in der keine Frauen teilnehmen. Ob Johannes Lamparter und Co. auch bei Olympia 2030 vertreten sein werden, steht in den Sternen – ein Ende nach 102 Jahren unter den Ringen seit 1924 ist möglich.