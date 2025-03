Dämpfer nach Gala! Jansson gibt Rätsel auf

Um 2.30 Uhr in der Nacht landete Rapids Charter wieder in Wien-Schwechat. Mit gemischten Gefühlen nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League bei Banja Luka. Vor allem für Isak Jansson waren es nur leere Kilometer nach Bosnien. Der schwedische Flügelstürmer ist verletzt. Wieder einmal. Was Grün-Weiß zum Kiefeln bringt...