Pallitsch im Pech: „Ich bin den Tränen nahe!“

Das war Pech! Raphael Pallitsch verpasste bei der Hallen-EM in Apeldoorn als Vierter seines 1500-m-Vorlaufes in 3:40,96 Minuten das Finale am Freitag um einen Platz. Jeweils die Top 3 der drei Heats stiegen in den Endlauf auf, in der offiziellen Gesamtreihung kam der Burgenländer auf den 13. Platz. Er bekannte: „Jetzt bin ich den Tränen nahe!“