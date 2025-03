„Habe so eine Leistung noch nie gesehen!“

Insgesamt 27 Torschüsse hatte Paris-Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel daheim gegen Liverpool abgefeuert. Die Torhymne wurde im Parc des Princes aber nicht abgespielt. Weil die „brasilianische Mauer“ dem Pariser Sturmlauf in der Champions League standhielt. Torhüter Alisson Becker brachte Ousmane Dembélé & Co. mit teils unmenschlichen Paraden zur Verzweiflung, ließ die „Reds“ am Leben. Ehe Joker Elliot gar noch das völlig unverdiente 1:0-Siegtor erzielte. Alisson: „Das war wohl die beste Leistung meines Lebens.“