Lebenslange Sperre für Premier-League-Kicker?

Hat Lucas Paqueta Spiele manipuliert? Dem 27-jährigen Profi von West Ham United wird vorgeworfen, absichtlich Verwarnungen in den Partien am 12. November 2022 gegen Leicester City, am 12. März 2023 gegen Aston Villa, am 21. Mai 2023 gegen Leeds United und am 12. August 2023 gegen den AFC Bournemouth provoziert zu haben.