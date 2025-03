Weitere Haftstrafen im Missbrauchs-Prozess

Im Prozess gegen acht Jugendliche und junge Männer, die am 25. Dezember 2023 in Bischofshofen zwei stark betrunkene Mädchen zum Teil schwer sexuell missbraucht haben sollen, wurden am späten Mittwochnachmittag am Landesgericht Salzburg die letzten beiden Urteile gesprochen. Ein Angeklagter wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, der zweite zu vier Monaten Haft auf Bewährung. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.