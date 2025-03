Feuerwehr arbeitete „effizient“ – Bank sperrt auf

Der Schaden ist immens, liegt ersten Schätzungen zufolge bei knapp 500.000 Euro! Und doch durften einige Bewohner bereits Stunden nach dem Brand zurück in ihre Wohnungen im Ortszentrum von St. Michael. „Wir haben sehr effizient und effektiv gearbeitet“, ist Ortsfeuerwehrkommandant Markus Pfeifenberger stolz. Am frühen Aschermittwoch brach am Dach des Mitarbeiterhauses des Hotels Eggerwirt Feuer aus. Auslöser dürfte ein elektrischer Defekt in einer Zuleitung der Dachrinnen-Heizung gewesen sein.