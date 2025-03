In der Stadt startet Putzaktion für Stolpersteine

Am 4. Mai 1945 übernahm die 3. US-Infanterie-Division kampflos die Landeshauptstadt Salzburg. Damit war der von den Nationalsozialisten entfachte Weltkrieg zumindest in Salzburg zu Ende. Buchstäblich noch in den letzten Minuten vor dem Eintreffen der US-Armee ermordete die SS im Volksgarten den ukrainischen Zwangsarbeiter Michael Chartschenko mit Schüssen in Rücken, Kopf und Herz. Der 31-jährige Chartschenko war das letzte bekannte Opfer, an ihn erinnert ein im Salzburger Volksgarten verlegter Stolperstein.