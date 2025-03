Flugzeug-Absturz: Toter Pilot war Italiener (59)

Neue Details veröffentlichte die Polizei nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs der Marke Grummann AA-5B Tiger am Dienstag: Beim verunglückten Piloten handelte es sich um einen Italiener (59), der von Bosnien-Herzegowina nach Luxemburg unterwegs war. Warum er in Zell am See landen wollte, ist unklar.