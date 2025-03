Spektakel am Himmel: Zwei Finsternisse im März

Mond zu neun Prozent verfinstert

Bei der Mondfinsternis am 14. März tritt der Mond um 6.09 Uhr (Wien) in den Kernschatten der Erde. Allerdings geht der Mond dann schon um 06.15 Uhr unter und ist dabei erst zu neun Prozent verfinstert. Bessere Sicht auf das himmlische Schattenspiel gibt es in Nord- und Südamerika.