Kurios! Slapstick-Tor Arsenals sorgt für Staunen

Gunners in Torlaune

Während die Heimmannschaft in der Anfangsphase nur zuschauen konnte, spielte der FC Arsenal entfesselt auf. Die Gunners erzielten nach zwei torlosen Partien in Folge gleich drei Tore in der ersten halben Stunde. Kurz vor der Halbzeit verkürzten die Hausherren dann per Elfmeter auf 1:3.