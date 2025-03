Madrider Derby, BVB und Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Simeone freut sich über „bescheidene Spieler“

Atletico präsentierte sich in den vergangenen Monaten formstark, das Team von Coach Diego Simeone kassierte aus den jüngsten 26 Pflichtspielen nur eine Niederlage. Zuletzt gab es am Samstag ein Heim-1:0 über den Tabellenvierten Athletic Bilbao. In der Liga fehlt den „Colchoneros“ nur ein Zähler auf Barca, im Cup steht man im Semifinale – für Atletico scheint in dieser Saison viel möglich zu sein. „Aber die Spieler sind sehr bescheiden, das gefällt mir“, erklärte Simeone.