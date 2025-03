Sturms Fohlen haben schon Geschichte geschrieben

Mit einem furiosen 4:1-Sieg am 19. September gegen Stade Brest in Frankreich hat die Reise von Sturm in der Youth League begonnen. Es folgte in der Gruppenphase ein 1:1 gegen Club Brügge, ein 1:3 gegen Sporting Lissabon, ein 3:2-Sieg in Dortmund, ein 0:0 gegen Girona sowie ein 1:1 in Lille. In der ersten K.o.-Runde eliminierten die schwarzen Fohlen auswärts Lok Zagreb nach einem Elferkrimi mit 5:3.