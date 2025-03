Alkolenkerin täuschte Diebstahl ihres Autos vor

Diebstahl und unbefugter Gebrauch

Am Weg dorthin kamen die Frauen an dem verunfallten Pkw vorbei. Die 23-Jährige täuschte der Freundin gegenüber einen Diebstahl bzw. einen unbefugten Gebrauch ihres Fahrzeuges vor, der in weiterer Folge von der Streife Bad Goisern 1 aufgenommen wurde.