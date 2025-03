ÖSV-Adler scherzt: Kraft? „Bei mir verzweifelt er“

Fliegendes Doppelzimmer auch in Trondheim

Das fliegende Doppelzimmer der vergangenen Jahre blieb sich treu, auch in Trondheim schlafen Kraft und Hayböck gemeinsam in einem Raum. „Wir hatten ursprünglich Einzelzimmer, haben aber die beiden Zimmer gegenüber genommen. In einem nächtigen wir, im anderen steht das ganze Zeug“, sagte Hayböck.