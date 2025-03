ÖSV-Adler verrät: Mario Kart gegen WM-Frust

Gemeinsam mit Hörl und den weiteren ÖSV-Adlern feierte Tschofenig die erste WM-Medaille der heimischen Skispringer am späten Sonntagabend in einer Pizzeria in der Trondheimer Innenstadt. „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, sagte der Tourneesieger am WM-Ruhetag, das sei nichts Alltägliches. „Da kann man Jan zu Ehren auch ein bissl Party machen.“