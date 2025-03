Betrunkener Skiurlauber schlug Helfer spitalsreif

Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, bemerkte der 59-jährige Belgier auf einem Hotelparkplatz in Mayrhofen einen am Boden sitzenden, betrunkenen Mann und bot diesem seine Hilfe an. „Der Alkoholisierte attackierte den 59-Jährigen daraufhin ohne Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht“, schildert die Polizei den brutalen Angriff.