Schallenberg: „Bedaure harte Formulierungen“

Die FPÖ würde die Corona-Pandemie heute immer noch zu einem politischen Thema machen, sie „vor sich hertragen wie eine Monstranz“. „Wir haben wohl alle unterschätzt, wie disruptiv das Erlebnis der Pandemie war und wie tief das doch in die Gesellschaft reingegangen ist. Wir mussten persönliche Freiheitsrechte einschränken in einer Art und Weise, die wir vorher so nicht gekannt haben“, sagte Schallenberg.