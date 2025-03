Pinzgau: Vater und Sohn bei Skidoo-Unfall verletzt

Am Freitagabend kam es im Pinzgauer Skigebiet Pass Thurn in Salzburg zu einem folgenschweren Unfall. Ein 50-jähriger Deutscher ignorierte die Pistensperre, übersah ein Seil der Pistenraupe und kollidierte damit. Tragisch: Ein siebenjähriger Begleiter – vermutlich der Sohn – war ebenfalls an Bord des Skidoos.