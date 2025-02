Mit 0,9 Promille in einen Baum gefahren

Am Donnerstagabend löste ein eCall (automatischer Notruf) eines Autos eine Meldung an die Polizei aus. Die Zentrale nahm daraufhin mit der Fahrzeuglenkerin Kontakt auf. Diese gab an, in einen Baum gefahren zu sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die fünf Insassen am Gehsteig sitzend vorgefunden. Mehrere Ersthelfer, darunter eine niederländische Krankenschwester, leisteten bereits erste Hilfe.