Im Hilfseinsatz für Frösche und Kröten

Im Rheindelta haben die ersten Frösche und Kröten ihre Winterruhe bereits beendet. In den kommenden Wochen werden sich Abertausende ihrer Artgenossen auf den Weg machen, um ihre Laichgewässer zu erreichen. Dabei überqueren sie in der Dämmerung und bei Nacht oft auch Straßen. Damit die Fahrbahnen des Landes nicht zu Massengräbern werden, machen sich dieser Tage Gemeindemitarbeiter und zahllose Freiwillige daran, die ärgsten Gefahrenquellen im Straßenverkehr mittels mobiler Amphibienschutzzäune zu entschärfen. „Vorarlberg ist in seiner Verantwortung für das natürliche Erbe und zum Schutz der Biodiversität angehalten, die Amphibien zu schützen und zu erhalten. Dieser Verantwortung wollen wir natürlich gerecht werden“, betont Landesrat Christian Gantner (ÖVP).