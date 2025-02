Stinkefinger -Eklat von Verstappen in Boxengasse

„War als Scherz gemeint“

Nun droht eine Strafe. Schließlich will die FIA heuer genau gegen derartige Ausraster konsequent vorgehen. Red Bull baute schon einmal vor, versuchte die Sache herunterzuspielen. „Die Aktion war als Scherz gemeint – in Richtung eines Kumpels von einem gegnerischen Team. Wir glauben nicht, dass es Konsequenzen geben wird“, wird ein Sprecher des Teams in der deutschen „Bild“-Zeitung zitiert.