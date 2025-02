Leclerc-Bestzeit nach Glasscherben auf der Strecke

Am letzten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc die schnellste Runde am Vormittag gedreht. Auf dem diesmal staubtrockenen Bahrain International Circuit in Sakhir lag der Monegasse am Freitag mit seiner Zeit von 1:30,811 Minuten 77 Tausendstelsekunden vor Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli aus Italien. Dritter war McLaren-Hoffnungsträger Lando Norris (+0,132 Sek.). Die Zeiten dürften aber erneut keine große Aussagekraft haben.