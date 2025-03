Bunte „Wäsch‘“ für sportliche Feuerwehrleute

Wer am Fahrrad eine gute Figur machen und dabei noch seine Zugehörigkeit zur Feuerwehr sichtbar machen möchte, der hat jetzt eine besondere Gelegenheit dazu. Denn das Landesfeuerwehrkommando bietet eine spezielle Sportbekleidung an. „Mit dieser Kollektion wollen wir nicht nur den sportlichen Ehrgeiz unserer Mitglieder fördern, sondern auch die Möglichkeit bieten, den Feuerwehrstolz in die Freizeit zu tragen und zu zeigen“, erklärt dazu Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.