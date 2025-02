Die vier jungen „Biester“ intrigieren wieder

Riess sieht die Entwicklung ihrer Figur Tiz anders gelagert. „Sie war schon in der ersten Staffel ein ziemlich schräger Vogel, was sich jetzt fortsetzt. Es gibt viel mehr Action.“ Schneider findet in ihrer Figur relativ wenig von sich selbst. „Nelly und ich sind von allen vier Rollen wohl am verschiedensten. Würde aber nicht auch ein Funke von sich selbst in der Figur stecken, würde eine Rolle gar nicht funktionieren.“ Druck verspürte das Ensemble nach dem Erfolg der ersten Staffel keinen, vielmehr nutzte es den stärkeren Zusammenhalt, der sich durch die aufgebaute Freundschaft zueinander ergab.