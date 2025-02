Salzburger Almhütte liegt voll im Hochzeitstrend

Die Zahl der Eheschließungen in Österreich ist im Jahr 2024 zurückgegangen. Laut vorläufigen Daten von Statistik Austria gaben sich 44.924 Paare das Ja-Wort, um 931 weniger als im Jahr 2023 (- 2,0 %). Regional betrachtet gab es in acht Bundesländern weniger Eheschließungen als im Vorjahr. Die stärksten Rückgänge verzeichneten das Burgenland (- 14,8 %), Tirol (- 4,9 %) und Salzburg (- 3,8 %). Lediglich in der Steiermark nahm die Zahl der Eheschließungen um 2,3 % zu. Auch bei den eingetragenen Partnerschaften war ein Rückgang zu verzeichnen: 1.857 Paare entschieden sich für diese Form des Zusammenlebens, um 98 weniger als im Vorjahr.