Plötzlich dunkel! Peinliche Panne bei F1-Test

Tatsächlich fiel zur Halbzeit der Nachmittags-Session plötzlich an der gesamten Strecke, in allen Garagen und im gesamten Fahrerlager der Strom aus! Die Streckenposten schwenkten die rote Flagge, alle F1-Stars wurden in die Boxengasse beordert – und wunderten sich dort über den plötzlichen Blackout.