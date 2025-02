Promis glänzen am Opernball in Salzburger Roben

„Es ehrt mich total, wenn solche Leute in mein ,Das Kleid'-Atelier in Salzburg kommen und nicht zu einer großen Marke gehen.“ Wichtig sei beim perfekten Opernballkleid aufzufallen und Stilsicherheit zu beweisen. „Es darf ruhig ein bisschen übertrieben sein. Sonst geht man in der Menge unter.“ Einzig über die Länge der Kleider lässt sich nach Meinung der Couturière nicht streiten: Bodenlang, mindestens knöchellang muss es sein.