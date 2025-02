Capitals wahren ihre Viertelfinal-Chance

Die Wiener kamen am Dienstag im Pre-Play-off vor eigenem Publikum zu einem 1:0-(1:0,0:0,0:0)-Sieg über Fehervar und stellten damit in der „best of three“-Serie auf 1:1. Die Entscheidung fällt nun am Freitag in Ungarn. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Jeremy Gregoire in der 19. Minute.