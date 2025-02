Syrischer Clan-Streit eskalierte wegen Mädchen

Verdächtiger vom EKO Cobra aus dem Bett geholt

Zwei Brüder (17 und 20) sowie ein 20-jähriger „Helfer“ sind bereits seit Ende des Vorjahres in U-Haft. Sie wurden in Graz und Innsbruck festgenommen. Am vergangenen Sonntag wurde nun der 25-jährige Bruder, mit dem alles begann und der auch in den Boden geschossen haben soll, bei seinen Eltern zu Hause aus dem Bett geholt und festgenommen.