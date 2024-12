Clan-Streit: In Graz wurde brutal Rache genommen

Am 23. Dezember wurde am Grazer Hauptbahnhof ein erst 17-jähriger Syrer von Landsleuten verprügelt. Das dürfte Auslöser für eine brutale Racheaktion gewesen sein: Sein Bruder (20) startete am Heiligen Abend einen Aufruf an seine Onkel und Brüder in Wien und Innsbruck, sie mögen zu Hilfe kommen.