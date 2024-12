Brutale Familienfehde: Drei Syrer nun in U-Haft

Großes Aufsehen erregt der Fall jener beiden syrischen Familienclans, die rund um Weihnachten für blutige Szenen an mehreren Grazer Schauplätzen sorgten. Ein 20-jähriger Syrer hatte bekanntlich seine Verwandten aus Flüchtlingsheimen in Innsbruck und Wien aufgerufen, in die steirische Landeshauptstadt zu reisen, um seinen Bruder (17) zu rächen. Dieser war am 23. Dezember am Hauptbahnhof von syrischen Landsleuten niedergeschlagen worden.