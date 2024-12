Mehrere Verletzte nach brutalen Attacken in Graz

Mehrere jugendliche Syrer im Alter von 17 bis 20 Jahren gingen am Christtag gegen 19.30 in Graz auf Landsleute los. Dabei griffen sie zu gefährlichen Waffen wie Messer, einer Eisenstange, einer Schreckschusspistole oder Holzlatten. Ein 18-Jähriger wurde in der Dreihackengasse niedergestochen, es wird nun wegen Mordversuch ermittelt. Kurz darauf folgte die nächste Attacke in der Elisabethinergasse: Einem 16-jährigen Syrer wurde ins Gesäß gestochen, zudem wurde er mit einer Schreckschusswaffe bedroht, sagte er später bei der Polizei aus.