Bartsch und Schütze: Mord ist ihr Hobby

Podcasts boomen und am beliebtesten ist das Genre „True Crime“, also „Wahre Verbrechen“. Einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum ist in diesem Bereich „Mord auf Ex“, der von den beiden jungen Frauen Leonie Bartsch und Linn Schütze moderiert wird. Mehr als 6,5 Millionen Abrufe verzeichnen sie im Monat. Ihre Art, die Kriminalfälle auf emotionale Weise zu erzählen, kommt besonders bei jungen Hörern gut an: „Als wir anfingen, fehlte uns am Markt ein Podcast, in dem Geschichten erzählt, aber auch emotional und persönlich eingeordnet werden. Wie, wenn sich zwei Freundinnen etwas erzählen. Dass das so durch die Decke geht, hätten wir niemals erwartet.“ Fünf Jahre nach dem Start präsentieren die beiden Deutschen ihren Podcast heute, Mittwoch, in der Wiener Stadthalle – es gibt noch einige wenige Tickets.