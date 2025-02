Isabelle Huppert: „Wir wollen alle nicht sterben“

Warum liebt das Publikum Vampirgeschichten?

Die Leute verbinden Vampire mit Fantasie und auch Komödie, gleichzeitig sind sie aber auch bedrohlich. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich eine Vampirin spiele, sind alle immer gleich sehr neugierig, jeder findet das sehr spannend, das spürt man richtig! Und unser Film wird genau das sein, clever und witzig, nicht sentimental.

Warum ist Wien der perfekte Drehort für diese Geschichte?

Wegen der Schönheit dieser Stadt, der wunderschönen Orte hier. Wien ist so voller Vergangenheit, majestätisch und herrschaftlich. Ein perfekter Ort für meine Figur, um einer geheimnisvollen Formel hinterherzujagen.

Im Wiener Semper-Depot wurde eine große Vampir-Ball-Szene mit vielen Statisten gedreht.

Ja, das war großartig, magisch. Ulrike Ottinger schafft es, auch ohne Special Effects so eine tolle Szene zu schaffen. Natürlich hängt auch viel an den Kostümen, sie sind nicht klassisch, sondern sehr Rock’n’Roll-Punk.

Was haben Sie in den Drehpausen unternommen?

Meistens gehe ich ins Museum. Gut gefallen haben mir in der Albertina die Ausstellungen zu Matthew Wong und Adrian Ghenie. Und ich besuche gerne das Filmmuseum, das großartig programmiert ist. Wundervoll. Ansonsten gehe ich einfach wahnsinnig gern in Wien spazieren. Ich liebe es, wie viele Orte hier so eine authentische Atmosphäre haben und ein bisschen versteckt liegen. Außerdem ist es erfrischend, dass hier die Leute in den Cafés noch Bücher lesen, statt aufs Handy zu schauen. Das gibt es in Paris nicht.