Harald Windisch: „Wir wollen gerne weitererzählen“

Glösl ist ein Polizist, der sehr akribisch arbeitet, aber auch dem schönen Leben und gewissen Süchten wie dem Rauchen nicht abgeneigt. Genießt er gerne das süße Leben?

Ja, aber das gehört zu seiner Selbstsuche. Im ersten Teil drehten wir eine Szene, die am Ende aus dem fertigen Produkt herausgeschnitten wurde. Das war eine kleine Sequenz an der Donau, wo die Polizisten jemanden an der Reichsbrücke erhängt finden. Dann fährt unten ein Schiff vorbei und Glösl schaut mit melancholischem Blick darauf und denkt sich, er würde jetzt gerne bis nach Griechenland darauf mitfahren – was natürlich nicht geht, weil da unten der Freudenauer Hafen ist. Basierend darauf schlägt er jetzt neue Wege ein. Glösl war früher wahrscheinlich ein akribischer Arbeiter, der sich sehr in seine Tätigkeit verbissen und viel nach außen gedacht und sich um andere Menschen gekümmert hat. Dadurch hat er sich aber auch selbst verloren, was in Teil eins sichtbar war. Jetzt findet er wieder einen Weg zurück und versucht die Loyalität zu finden, die er in der Arbeit verloren hat. Natürlich ist der erste Film weit weg, er wurde 2019 ausgestrahlt. Daran erinnern sich wohl nicht mehr alle.