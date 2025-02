„Das Ziel sind die Top 100 am Jahresende“

Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es her, dass Sebastian Ofner letztmals bei einem Turnier auf einem Tennisplatz steht. Am 26. August scheiterte er in Runde eins der US Open, danach begann ein weiteres Mal ein Leidensweg. Im September wurde Ofi an der linken Ferse operiert, im Oktober folgte die rechte. Der Kampf mit den Schmerzen begleitet den Steirer aber nach wie vor jeden Tag.