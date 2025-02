Wiener „Weihnachtsmann“ sitzt vor Geschworenen

Fünf Stiche in Bauch und Oberkörper

Er ist wegen Mordversuchs angeklagt, soll am 29. Juli vergangenen Jahres im Sigmund-Freud-Park im 9. Bezirk gegenüber der Hauptuniversität auf einen Mann eingestochen haben. „Sein Opfer und er waren zufällig gleichzeitig in dem Park“, so der Staatsanwalt. „Man hat sich kennengelernt, getanzt und über das Leben philosophiert“, plädiert er. Irgendwann sei die Situation gekippt. Im Streit stieß er das Opfer zuerst um und stach, als dieser wieder aufstand, fünfmal in dessen Bauch und Oberkörper.