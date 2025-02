Österreich verliert in WM-Vor-Quali deutlich

„Albanien war von Anfang bis Ende deutlich besser. Wir waren nicht bereit, Albanien war bereit, physisch zu spielen, als Team zu spielen. So etwas passiert, ich hoffe, wir lernen daraus für die nächste Phase“, sagte O‘Shea im ORF-Interview. In der nächsten Phase der Vor-Quali schaffen aus vier Dreiergruppen jeweils die Top zwei den Aufstieg in die letzte WM-Qualifikationsphase. Die Auslosung erfolgt Anfang März. Die Endrunde findet im August und September 2027 in Katar statt, Österreich war noch nie bei einer WM dabei.