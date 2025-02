Kickl sieht „patriotische Wende“ weiterrollen

Stocker freut sich über „Wahlsieg der Mitte“

Aber auch der Kanzler in spe, Christian Stocker (ÖVP), blickt zufrieden ins Nachbarland: „Das ist es, was sich die Menschen in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, wünschen“, freute er sich über den doch recht klaren Wahlsieg der CDU/CSU.