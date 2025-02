Droher spielte Terrorist und riskierte sein Leben

Über Zugkameras beobachtet

Der Lokführer beobachtete den Verdächtigen über die Zugkameras, sah, wie dieser mit den Händen Bewegungen machte, als hätte er eine Maschinenpistole in der Hand und würde damit schießen. Der ÖBBler alarmierte die Polizei, die gegen 8 Uhr am Bahnsteig in Schwanenstadt den Zug in Empfang nahm. Der Unbekannte blieb sitzen, starrte die Beamten durchs Fenster demonstrativ an um musterte jede ihrer Bewegungen.