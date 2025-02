Bewegendes Festival für Musik, Literatur, Diskurs

Als „literarische Sensation mit politischer Brisanz“ kommt „Zöglinge“ daher. Ein Text der vielfach ausgezeichneten russischen Theaterregisseurin, Lyrikerin und Feministin Schenja Berkowitsch – in Moskau zu sechs Jahren Straflager verurteilt. Das Manuskript wurde aus dem Gefängnis geschmuggelt, der CS hat es exklusiv übersetzen lassen und hebt die Fabel als erlesenes Zeugnis von Ungehorsam (zweimal) carinthisch aus der Taufe. Neu sind zwei hochkarätig besetzte Festival-Ouvertüren im Zeichen von Licht und Freiheit (Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini, TrioVanBeethoven), die in HK Grubers FINTango-Eröffnungskonzert im Congress Center Villach (5. Juli) samt gleichnamiger Uraufführung münden. Tradition mit Innovation verbindet die brillante junge Cellistin Julia Hagen als Festival Artist in drei Konzerten.