Polcanova bei Europa-Top-16-Event im Viertelfinale

Polcanova trifft im Viertelfinale am Samstag (14.45 Uhr) auf die Siegerin der Partie zwischen der Polin Natalia Bajor und der Deutschen Sabine Winter. Die an Nummer 2 gesetzte Oberösterreicherin holte beim zweitwichtigsten europäischen Turnier bisher zweimal Silber sowie dreimal Bronze und strebt in Montreux am Genfer See ihren ersten Titel an.