Was die Busterminal-Sperre für Pendler bedeutet

Pendler und Fahrgäste der OÖVV-Regionalbusse müssen sich in den kommenden Monaten auf spürbare Änderungen einstellen: Die ursprünglich für April/Mai geplanten Bauarbeiten am Linzer Busterminal beginnen aufgrund dringend notwendiger Instandhaltungen nun bereits am 9. März. Das Areal ist dadurch nur noch eingeschränkt erreichbar.