Teenie mit Messer bedroht: Verdächtiger gestellt

Nachdem am 8. Februar drei bislang unbekannte Burschen eine 13-jährige Einheimische und ihre Freunde in Vomp (Bezirk Schwaz) in Vorarlberg mit einem Messer bedroht hatten, weil sie sie beim Zünden eines Böllers beobachtet hatte, konnte nun einer der Verdächtigen ausgeforscht werden.